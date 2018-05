Piip ja Tuut tähistavad juubelit suure ringreisiga

Aga eesti vaatajatele sõidame juulis peaaegu koju kätte suvelavastusega «PIIP20TUUT JUUBELDAVAD», mis on selle suve väikseim tuur, peaaegu nagu tiir. Piip ja Tuut panevad esmakordselt ühte etendusse kokku säravamad hetked oma 20 aasta kahekümnest lavastustest ja teevad 11-22.juulini Eestile tiiru peale. Kokku saavad suured ja väiksed sõbrad, et koos juubeldada. Etendus on kahes osas ja ühe vaheajaga. Kaasa teeb Siim Aimla ansambel.