Kolm Lindu esineb Tallinnas ja Tartus

Kontserdi kava on loominguline dialoog inimhääle ja löökpillide vahel. Lauldakse muusikat esimese aastatuhande Euroopa südamest ning tänapäeva Eestist, mida ühendab siiski tugev vaimne ja muusikaline side. Kuna on nelipühad, siis keskendub ka repertuaar Püha Vaimu andidele, milleks on muu hulgas loomingulisus ja loovus üldse. Improvisatsioon on loomingulise tunnetuse üks eredamaid tahke. Vambola Kriguli improvisatsioonid löökpillidele on seega Creator Spirituse ehk Looja Vaimu otsesed puudutused.