Ilmus ainulaadne Doris Kareva koostatud luulekogu

Doris Kareva koostatud värske isamaaline luulekogu «Eesti tunne» sisaldab üle 400 luuletuse ja lauluteksti. Esindatud on üle saja Eesti autori läbi ajaloo. Raamatut võib lugeda ka sirvides, kuid eriliseks teeb raamatu see, et see moodustab algusest lõpuni terviku - luuletused on põimunud omamoodi kirivööks, milles keerdub lahti Eesti lugu kogu oma tunderikkuses.