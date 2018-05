Vikerkaar loeb. Naeruvääristatud mõistus

Kui «Religioonis» kõneles Kołakowski filosoofina, kelle argument jumala olemasolu kasuks oli Dostojevskist inspireeritud – ilma jumalata oleks kõik lubatud ning eristus hea ja kurja vahel vajuks kokku –, siis käesolevates esseedes esineb ta otsesemalt kristluse või spetsiifilisemalt selle katoliikliku variandi apologeedina. Ta võtab enesestmõistetavaks eelduseks, mis põhjendamist ei vajagi, et meie kultuur, meie tsivilisatsioon, meie ajalugu on aluspõhjalt kristlik, isegi kui see pealispinnal enam suurt välja ei paista.