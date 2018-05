Teater NO99 avaldus

Head sõbrad! Lugupeetud ajakirjanikud!

Sügis tuleb seekord meie jaoks teisiti. Oleme viimasel ajal uuesti tõsiselt oma sihte seadnud ning viimastel nädalatel sellega seoses ka tähelepanu äratanud muudatusi teinud. Te küsite nende kohta ja me hea meelega vastame.

Mis teatris toimub?

Korraldame oma tööd süsteemselt ümber ning see tähendab ka terve hulga erinevate ametikohtade ülesannete ja vastutuse muutumist.

Eelmine nädal lõppes esietendusega – NO30,5 «Käbikojas» (Eva Koldits, Marika Vaarik ja Anne Türnpu), mille kohta kirjutab Margus Mikomägi täna nii: «Ei saa jätta olemata uhke, millised hääled neis näitlejates peidus on – sada varjundit ja sama palju veel. Kõrgest ja kiledast rämeda ja karedani – need tundetoonid! See ülim professionaalsus ja näitlejahääletehnika valdamine. Naised nõiuvad publiku ära. Võtavad endaga kaasa.»

See nädal algasid proovid «Kihnu Jõnniga», mis esietendub 1. septembril.

Aga struktuuri muudatused ja koondamised?

Kui me alustasime, oli meie eesmärk, et teater on alati üks: Üks trupp, üks tehniline koosseis, üks lavastus ja üks etendus korraga. Üsna kiiresti kasvasime suuremaks, sest nii tundus ja oligi argipäevane toimetamine lihtsam. Aga kokkuvõttes oleme viimased kümme aastat olnud kahe vahel: kas meie teater on alati üks või peame veel natukene kasvama, et see üks saaks jaguneda reeglina kaheks.

Kord on tundunud õige nii ja kord naa. Täna oleme veendunud, et teatri viimase kolmandiku tahame olla üks ja tegeleda kontsentreeritult ainult teatriga. Seepärast otsustasime lõpetada palju energiat võtnud kohviku pidamise ning vähendada teatri töökohtade arvu selliselt, et ka teatri tehniline personal vastaks ühele koosseisule.

Kui palju inimesi teatris koondati?

Organisatsiooni ümberkorraldamine pole kunagi lihtne ning ei piirdu lihtsalt otsustega, kes peab lahkuma. Korraldame oma tööd süsteemselt ümber ning see tähendab ka terve hulga erinevate ametikohtade ülesannete ja vastutuse muutumist. Mitmetele inimestele oleme teinud koondamise asemel ettepaneku edaspidi natukene teistsugust ja teisel viisil tööd teha ja lõplikud lahendused on alles töös.

Seega ongi raske öelda lõplikke numbreid ning nimetada konkreetseid ametikohti. Kuid suurusjärguna on kärpimisel 15 inimese töökohad, kellest pooled on seostud meie kohvikuga ning ülejäänud teatri tehnilise, halduse ja administratiivse poolega. Teatri kunstiline koosseis jätkab muutusteta.

Kas NO99 saalid on tõesti tühjad?

Ei, meie saalid ei ole tühjad, aga vabu kohti on tõepoolest rohkem kui varasemalt. Kevadine saalide täituvus on 60% juures ning et seda parandada, oleme teinud tõesti hulga erinevaid müügipakkumisi ja saatnud võimalust kasutades ka kutseid erinevatele heategevusorganisatsioonidele.

Aga näiteks 2015. ja 2017. aasta publikunumbrite vahe oli kahekordne?