«Ma otsin iga päev seda x-kohta, kus ma pole loominguliselt veel käinud»

Arvo Pärdi järel on Eesti muusika tuntuselt teiseks ekspordiartikliks kujunemas artist, kes on peaaegu igas mõeldavas mõttes tema vastand: Tommy Cash. Ehkki Tommy on seni avaldanud kõigest ühe albumi ning sedagi neli aastat tagasi, tuuritab ta kasvava eduga mööda maailma, temast räägitakse ülivõrdes nii rahvusvahelises muusika- kui ka moemeedias. Mullu astus ta näiteks üles mitmel rahvusvahelisel suvefestivalil (Roskilde, Glastonbury ja Sónar), kuhu pääsemine on eesti artistidele olnud aastakümneid täitumatu unistus.