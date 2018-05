Festival Mägede Hääl avalikustas esimese portsu esinejaid

6.–8. juulini Kohtla-Nõmmel aset leidev festival Mägede Hääl on avaldanud esimese ringi sel suvel ülesastuvatest artistidest. Teist aastat Eesti Kaevandusmuuseumi aladel toimuv festival on esimeste suutäitena välja kuulutanud artistid Badass Yuki, Leslie Da Bass, Psychoterror, Orelipoiss, Indrek Spungin, San Hani, Mees Inc, Paranoid One, Nebo-Zemlya, Vesi Päästab ja Rando Arand.