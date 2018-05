Maalikunstnik Büttner ja graafik Rammul avavad ühisnäituse

Tiit Rammul on valinud oma fototöötluste aineseks ehedaid visuaalseid elamusi pakkunud elulised hetked tärkavast loodusest kuni ostma kutsuva ajalehte pakitud burgerini. Ta on väärindanud neid arvutigraafiliselt filtrite abil, mis loovad illusiooni maalitehnilistest pastoossetest pintslitõmmetest. Tema tööd balansseerivad ilu ja iroonia piiril.

Ove Büttner (sünd 1959) on lõpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi tahvelmaali eriala 1989. aastal, alates 1990. aastast on ta Eesti Kunstnike Liidu liige. Ove Büttner on maalija, kes on uurinud ja praktiseerib erinevate ajastute maalitehnikaid. Tema töid on eksponeeritud mitmel pool Eesti kunstigaleriides, aga ka välismaal.