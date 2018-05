ERMis kohtub lugejatega kirjanik Andrei Ivanov

Küsimusele, miks Ivanov nii hästi ja haaravalt Eestist kirjutab, on vastust otsinud Urmas Vadi. «Ivanov ei vali pooli, ei hakka oma ajalugu lahti seletama, rääkima, kuidas asjad tegelikult on, et holokausti kõrval on ka eestlaste kannatused. Ivanov on sellest sunnist vaba. Aga mitte selles mõttes vaba, nagu jookseks õhukeses kleidis naine üle viljapõllu, vaid vaba asotsiaalses mõttes, ja selle pilguga vaatab ta meie aega, Euroopat, Venemaad, Eestit, ja kui minna suureliseks, aga venelase puhul võib: inimhinge,» selgitab ta.