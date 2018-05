DJ-duo Ofenbach esineb esmakordselt Eestis

DJ-duo Ofenbach ehk Dorian Lauduique ja César Laurent de Rummeli loomingu hulka kuuluvad sellised megahitid nagu «Katchi» ja «Be Mine», mis on ka eestlaste seas kõrgelt hinnatud, jõudes nii raadioedetabelite tippu kui ka Aastahiti parimate välismaiste lugude edetabelitesse. «Oleme väga rõõmsad, et meie loomingut hindate ja seda suurema innuga ootame Eestis esinemist,» kommenteerisid Pariisist pärit lapsepõlvesõbrad Dorian Lauduique ja César Laurent de Rummel, kes alustasid koos bändi tegemist juba 13-aastaselt ning on tänaseks tõelise läbimurde saavutanud.