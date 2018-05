Vox Populi viib Eesti koorimuusika Pariisi

Esimese lühikontserdi kavas «Eesti puudutus» on esindatud 20. sajandi Eesti olulisemad ning esimesed professionaalsed heliloojad Rudolf Tobias, Mart Saar, Cyrillus Kreek, kelle helikeel oli uudne ning kes on mõjutanud meie tänaseid heliloojaid. Samuti toob Noorte Segakoor Vox Populi kuulajani tänapäeva koorimuusika loomingu, mille lipulaevadeks on Veljo Tormis, Arvo Pärt ning järjest enam armastatud noor helilooja Pärt Uusberg.

Teise kontserdi kava «Eesti folgi maastik» on üles ehitatud põhiliselt Veljo Tormise loomingule, kes on olnud meie vana rahvalaulu – regilaulu – propageerija ja elushoidja. Tormise looming, mis toetub regilaulule, on ühelt poolt arhailine, sest säilitab vana rahvalaulu algsel kujul, teisalt on helikeel aga uudne ja põnev kuulata.