Heili Sibrits: kas Eesti teater on kriisis?

Kahjuks pean ka ise tunnistama, et Eesti teatrites on viimasel kahel-kolmel aastal väga vähe värskeid ideid, suure kirega tehtud ja haaravaid lavastusi, millele ei pea ma vaatajana ja kriitikuna andestama erinevaid puudusi. Alati võib ju lohutada/süüdistada, et vaadatud pole «neid õigeid». Siiski julgen väita, et Eesti teater on uinunud, dialoog publikuga on kadumas. Viimased kümme-kakskümmend aastat Eesti teatripilti mõjutanud lavastajad ning teatriidee kandjad on loomingulises madalseisus, uutel tegijatel puudub jõud, ühendavad ideed (ja ka raha). Miks Heili Sibrits nii arvab, seda saab teada tama arvamusartiklit lugedes.