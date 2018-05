Eesti ainus rändav muusikafestival võngub sel suvel Pärnumaale

Pika päeva vältel astuvad festivalil publiku ette erinäolised artistid nii Eestist kui välismaalt. Looduse rüppe istutatud poeetilistel lavadel esinevad Holy Motors, Rasmus Rändvee, Orelipoiss, Tartu Popi ja Roki Instituut, Steps To Synaps, INGER, 4 AM ning ARY (Norra). Teine pool artistide nimistust saab avalikuks mõne aja pärast.

Norra lauljatar Ariadne Loinsworth ehk ARY on artist, keda peetakse poppmuusika ühe edukaima riigi üheks hetke paljulubavaimaks artistiks ning talle ennustatakse peatset läbilööki rahvusvahelisel areenil ja hiilgavat karjääri. «Sensatsiooniline... Selgelt äratuntav staarikvaliteet ja aukartustäratav potentsiaal.» Nii on kirjeldanud ARY’t Suurbritannia suurim sõltumatu uue muusika veebimagasin The Line of Best Fit. Norra-Trinidadi juurtega ARY lugusid iseloomustab ühtaegu skandinaavialikult puhas ja haarav elektrooniline sound ning teisalt jazzilikult ümisev ja võluvalt eksootiline hääl.