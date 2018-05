Kui «Deadpool 2’s» paneb nimitegelane kokku superkangelaste meeskonda, kommenteeribki ta, et liikmed peaksid olema piisavalt noored, et kümme aastat kestva seeria välja kanda. Loodan, et Deadpooli võidukäik nii kaua ei kesta, sest juba teises filmis näitab ta väsimuse märke. Kas ja kes peaks nilbete naljadega superkangelase teist filmi vaatama minema, sellest kirjutab filmikriitik Ralf Sauter.