Troitskit võib pidada Vene rockmuusika kvintessentsiks. Ta on esimene nõukogude DJ ja esimese nõukogude rockifestivali organiseerija. Seansil, mis toimub esmaspäeval, 21. mail kell 21.00 leiab aset vestlus filmi kangelase ja rezissööri Andrei Airapetovi vahel. Nende jaoks, kellele vene rockmuusika hingelähedane, tõotab tulla põnev õhtu.

Kino sõprus on avaldanud, et teine filmi «Artemi Troitski ja teised: kriitik» seans toimub sel kolmapäeval, 23. mail kell 20.30 ja rohkem seda filmi praeguse informatsiooni alusel ei linastata. Film on vene keeles ja inglsekeelsete subtiitritega.