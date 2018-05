Vilniuse Kaasaegse Kunsti Keskuses on nüüd pidulikult avatud kolmeteistkümnes Balti triennaal. See on iga kolme aasta tagant toimuv kunstinäituste seeria, mis on ühtlasi ka kõige suurem rahvusvaheline kunstifestival Baltikumis. Balti riikide 100. sünnipäeva puhul korraldavad seda tänavu esimest korda kõik kolm riiki koos.