«Õhus on Kalamaja» kutsub Rahva Raamatusse ametlikule esitlusele

«Õhus on Kalamaja» näol on tegemist kogukonnaraamatuga, mille 60 lugu on kirjutanud Kalamaja asukad ise või selle kandiga lähedalt seotud inimesed. Raamatu idee autor on Bianka Soe, kujundaja Moonika Maidre, fotograaf Annika Metsla ning illustraator Triin Valvas. Samuti andsid raamatu valmimisele oma panuse enam kui 40 kaasautorit ja rohkelt abilisi.