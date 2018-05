Kumu näitab filmi Kanada arhitektuuri suurmehest

Kanada režissööri Etienne Desrosiers’ «Roger D’Astous» on kauni pildikeelega põhjalik film mehest, kelle loomingusse kuuluvad sellised ehitised nagu Montreali olümpiaküla majutuskompleks, hotell Chateau Champlain, Beaubieni metroojaam, 1967. aasta Expo maailmanäituse Kristlik paviljon, aga ka terve rida modernseid kirikuid ja orgaanilist arhitektuuri järgivaid eramuid. Just viimastes on tunda disainiuuenduslikkust, kus interjöörile pööratakse võrdväärset tähelepanu eksterjööriga.