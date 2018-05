Video: mis elukas on lugemiskiikloom?

Raamatuookeanis tähenduse kinnipüüdmiseks on iga kunstnik loonud sümboolse raamaturiiuli. See on raamiks vaataja kõnetamisel ning dialoogi alustamiseks, et rääkida hinnatud ja hüljatud raamatutest. «Kes ei oleks kogenud, kuidas külla sattudes raamaturiiul magnetina enda poole tõmbab. Seisatus tundmatu raamaturiiuli ees võib osutuda üleminekuhetkeks teekonnal tundmatusse või tuttavasse maailma,» selgitab kuraator Anne Rudanovski näituse ideed.