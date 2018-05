Siim Aimla surfab džässilaineil 

Mitmekülgne muusik Siim Aimla on Eesti džässimaastikul tegev juba paarkümmend aastat. Tema tulihingelisust ja teravmeelsust teavad kõik, kes muusikuga koostööd teinud. Mitmete muusikaliste tegevuste kõrval on tema kireks veel meresport. Ise ütleb ta enda kohta: kust tuul, sealt meel! Viidates, et tuul ehk liikuv õhk on tema elus põhiline liikumapanev jõud. See paneb kõlama ta pillid ja viib edasi ka merel.