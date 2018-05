Nüganen ja Vana Baskini Teater tulevad välja uue lavastusega

«Kuna sisetunne ütles, et tuleks kujutada vanemaid inimesi ja nende elu, unarussejätmist ühelt poolt ja ärakasutamist teiselt poolt, eneseväärikust ja elutarkust kolmandalt poolt, siis jõudsin kümnendit uurides peagi vanainimesi ekspluateerivate kinnisvaraafäärideni, mille esimene laine algas ja lõppes just dekaadiga 2000–2010,» kirjeldas autor Paavo Piik, kes kirjutas näidendi spetsiaalselt «Sajandi loo» koostööprojekti jaoks.

«Miljoni vaade» käsitleb alanud uut aastatuhandet, kus Eesti liitub NATO ja Euroopa Liiduga, võidab Eurovisiooni, elab üle pronksiöö ja majanduskriisi ning valmistub euro tulekuks. Ühtlasi toimub ka õige mitu ambitsioonikat kinnisvaraafääri. Ennekõike on «Miljoni vaade» aga lugu peresuhetest, tõelisest ja teeseldud lähedusest ning sellest, mis tunne on olla vana inimene Eesti Vabariigis.

«Mis kinnisvarasse puutub, siis mulle tundub, et eestlastele on see oma maa ja oma maja, igasuguste tagastamiste temaatika kuidagi laiemalt oluline ja läbi aegade ka valulik olnud, teisalt nägi 2000–2010 periood ühiskonna kiiret rikastumist, uut omandiihalust ja kinnisvarabuumi ning süvenevat sotsiaalset ja kultuurilist lõhet eri põlvkondade ja nende mõttemaailmade vahel, millest välja kasvanud väärtuskonfliktid kestavad tegelikult tänini. Kuskilt sealt see näidend kujunes,» sõnas Piik.