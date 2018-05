Martin Rästa heliinstallatsioon «Vahevald» Teater NO99s ulatub üle kaduviku piiri

Teos ulatub üle kaduviku piiri, andes edasi surmale järgnevaid seisundeid ning kogemuslikke muutusi. See on teadvuse üleminekuprotsess meile teadaolevast reaalsusest teadmatusse, hinge ja keha lahknemise metafüüsiline kogemus, mis on väljendatud ruumilise heliinstallatsioonina.