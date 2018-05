Võimu ja kirvega löödud raamat

Kirves on sümbol. Kirves on aastatuhandeid olnud majapidamises üks põhilisi töövahendeid. Loomulikult on kirve areng läbi teinud pika teekonna, alates eelajaloolisest kivikirvest ning lõpetades tänapäevaste eriotstarbeliste ja ülikergete firmakirvestega. Kirves on tuntud tegelane ka Eesti vanasõnades ja kõnekäändudes. „Terav kirves leiab kivi.“ „Õige mees ei lähe kirveta kirikussegi.“ „Ära tule kirvega kurge püüdma.“ Legend jutustab, et kirvest saab ka väga head suppi teha.