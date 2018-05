Dissident häkker monteeris kokku kirjutusmasina

Häkkerid ja eriteenistused on tegutsenud alati, kuid tark- ja riistvara, mida me kirjutamiseks kasutame, on eri ajastutel olnud erinev. Nii sisaldavad ka Okupatsioonide muuseumi kogud lugusid sellest, kuidas inimesed on end pühendanud ühelt poolt anonüümse, teiselt poolt alati autorit tuvastava tehnika loomisele ja teabe liikumisele.