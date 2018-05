Mees, kes muutis surma lapiteki iluks

Aastal 2018 on jälle au sees käsitöö ja taaskasutus. Inimesed tahavad oma kätega asju meisterdada ja luua enda ümber midagi, millel on väärtus. Tänapäeval on taaskasutuse eesmärk ohjeldada tarbimiskultuuri, varem aga oli taaskasutus möödapääsmatu, sest materjali polnud lihtsalt saada. Nii leidub Okupatsioonide muuseumi kogudes esemeid, mis räägivad uskumatuid lugusid.