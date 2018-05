Jalakas: teatrisüsteem peab muutuma, kuna ühiskond pole enam sama

Loodi NO99.

Ei, see on ju endine Vanalinnastuudio, tegemist pole ses mõttes uue teatriga. Minu küsimus on: kuidas peaks praegu saama riigiteatriks? Ok, see on pigem retooriline. Aga ikkagi.

Sellest kõigest on räägitud aastaid, mulle hakkab tunduma, et ei riik ega ka teatrirahvas ise pole tegelikult valmis süsteemi muutma. Uus etendusasutuste seadus ei muuda suures pildis midagi.

Loodan väga, et seda uut seadust vastu ei võeta. See on, ütleme viisakalt, halb seadus, tsementeeribki olukorra, et meil on riigi omand ja siis kõik ülejäänud. Ja seega omamoodi tõestus, et ega keegi pole väga huvitatud olukorra muutmisest. Mis on mõneti arusaadav. Aga mitte aktsepteeritav.

Mulle väga meeldis süsteem, mida Rein Langi ministriks oleku ajal kasutama hakati: kõik teatrid pidid igal aastal selgitama oma kunstilisi püüdlusi ja eelarve kujunemist. Minu arvates on see ülimalt mõistlik, vaat et ainuvõimalik. Niimoodi saad ju oma plaanidele ka vastukaja. Ok, suurte teatrite puhul võiks see tsükkel olla pikem ja loomulikult seotud kunstilise juhi lepinguga. Nii, et iga viie aasta tagant toimuks täiesti selge roteerumine, mis võib loomulikult tähendada ka seda, et sama juht jätkab. Ent kogu tiim peaks teadma, et ka nende lepingud on seotud sama perioodiga ja et põhimõtteliselt on nad lubanud selle kunstilise juhiga kokkulepitud aja jooksul viia kokkulepitud summa eest ellu niisuguse või naasuguse kunstilise plaani. Ja siis tuleb reset ning võimalik, et tuleb leida teine töökoht.

See võib ju kaasa tuua sotsiaalsed probleemid, osa näitlejaid jääks töötuks.

Kuidas tagada sotsiaalabi, sellele tuleks eraldi mõelda, näiteks teatriliiduga koostöös. Selge see, et inimest, kes on endast ühiskonnale palju andnud, ei tohi ühel hetkel lihtsalt maha kanda, aga seda vastutust ei peaks kandma loomingulised üksused. Näitleja töökoht ei tohi olla sotsiaalne. Omamoodi on kurioosne see, et nimetatud sihtasutustes on juba praegu üsna vähe töölepinguga näitlejaid. Kes on vabakutseline, kes FIE või OÜ. Tuleks mõelda ja arutada, kuid selge on, et praegune süsteem on ajale jalgu jäänud. Piinlik lausa.

Eelmisel aastal andis Henrik Kalmet terava intervjuu, mida vähesed teatriinimesed avalikult toetasid, aga mis on pannud pinna all midagi liikuma.

Arvan, et see intervjuu on tagantjärele isegi olulisem kui ilmumise ajal. Kalmet rääkis minu arvates täitsa normaalset ja üldteada juttu, ma esialgu isegi ei saanud aru, kus see skandaal on. Täna tundub küll, et see intervjuu pani mõtlema, ja arvan, et tulemus kajastus natuke ka Eesti Draamateatri juhi valikus.