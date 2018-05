Vikerkaar loeb. Visuaalkultuuri roll rahvuse kujunemisel

«Alguses oli sõna,» nagu klassikuid tsiteerida armastatakse. Nii on ka eesti rahva ajalugu mõõdetud suuresti just kirjasõna alusel: esimene eestikeelne katekismus, «Terre, armas Eesti rahwas!», Noor-Eesti ja Siuru uuendusmeelsed luuleliikumised ühel pool, Postimees, Sakala ja Tallinna Teataja tüüpi suuretiraažilised ajalehed teisel pool. Selliste tekstide abil on ajaloolased tähistanud rahvuse kujunemise pöördepunkte.