Tähtedetagusel misjonitööl

Peategelane Peter Leigh on 33-aastane kirikuõpetaja, kes enne oma kristlasest naise Beaga kohtumist oli alkohoolik, varas ja muidu loru, ent on nüüd nii viks, et osutub väljavalituks korporatsiooni poolt, kes muuhulgas tegeleb ühe kauge planeedi asustamisega. Esimeste misjonäride mõjul võtsid Oaasi-nimelise planeedi elanikud kristluse kiirelt omaks ja kui eelmine kirikuõpetaja kaotsi läheb, saadetakse Peter teda asendama. Tubli evangelistina tervitab ta rõõmsalt võimalust head sõnumit kuulutada, ehkki tal on raske lahkuda oma armastatud naisest.