Eestlased viisid Veneetsiasse tänavakive ja betooni

Hollandis õppinud ja nüüd Londonis töötavad arhitektid katavad Santa Maria Ausiliatrice kiriku marmorpõranda tänavasillutisega, näituseruumi kaheks jaotav monumentaalne betoonsein peaks aga moodustama lava, mis kutsub näitusekülastajat astuma selle peale ja sellest läbi.

Betoonseina taga paljastuvad seinakonstruktsioonid, muuhulgas kohtub vaataja ka tellingutega. Kirikuhoone lavataguses ruumis esitletakse fotode, jooniste ja makettide abil vaatajatele kollektsiooni nõrkadest monumentidest. Arhitektide eesmärgiks ongi tuua dekadentlikku, lagunevasse kirikusse stseene igapäevalust.

«Kuidas märgata seda kõige igapäevasemat, tavalist arhitektuuri – keegi kusagil teeb alati ka neid otsuseid. Meid huvitabki igapäevane arhitektuur, mis harva leiab suuremat tähelepanu,» selgitas Roland Reemaa Postimehele antud pikemast usutluses.

Samas intervjuus tunnistas Linsi, et neid intrigeeris läbipõimumise mõte, et vaataja ei saaks aru, kust algab monument ja kus algab argiruum, kõik peaks muutuma ühtseks koeks. «Samas loodame vaatajas tekitada vau-efekti ja et ta saab aru, tegu on näitusega.»

Tänavuse näituse üldpealkiri on «Freespace», Eesti töö kontseptsioon valmis aga enne üldteema välja kuulutamist. «Aga me suhestume sellega väga hästi. On tunda, et suhtumine objektikesksesse arhitektuuri on muutumas. Vaadeldakse objekti suhet ruumi ja inimese suhet ruumi ja objekti. On hakatud astuma eemale 2000ndatel tekkinud domineerivast suunast, milleks siis oli vaadeldav arhitektuur, arhitektuur, mida kogeti eelkõige läbi piltide ja fotode. 2000ndatel tekkisid arhitektuuriblogid – maju pildistati eemalt, oma kontekstist väljaspool, fotodel inimesi pigem polnud peal. See oli puhas objektikeskne vaade.

Praegu on tunda, et arhitektuuri soovitakse maa peale tagasi tuua. Tahan loota, et see pole ainult trend, vaid pikaajalisem suundumus. Ei tea. Paar aastat tagasi ma poleks osanud isegi sellisele trendile mõelda. Arhitektid ei võta vastutust enam mitte ainult oma objekti eest, vaid ka laiemalt, kogu linnaruumi eest, ja see tundub õige,» selgitas Linsi.

Linsi ja Reemaa osalesid arhitektide-kunstnikena ka eelmisel biennaalil Balti paviljonis. Linsi tõdeb, et ta on nii külastaja kui ka osalejana mõistnud, et Veneetsia biennaali kontekst on spetsiifiline, seal on kõike väga palju ning seetõttu peab näitus olema lihtne, vaatajas tuleb kohe tekitada ahaa- või vau-efekt, ta peab teksti lugemata saama kohe mingi mõjutuse.

«Veneetsias tuleb arvestada mitme tasandiga. Kõigepealt meedia, peab olema märgatav, siis tulevad vaatajad. Näitus peab vaatajaid kõnetama. Ja kui ruumis toimuv kõnetab, siis on veel kolmas tasand, süvenemine, siis tahab vaataja saada lisainformatsiooni, edasi lugeda, osta raamatu vms. Ses suhtes päris mõnus pähkel.»

Eestit tänavu Veneetsia arhitektuuribiennaalil esindavad Laura Linsi ja Roland Reemaa. FOTO: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Valis välja žürii