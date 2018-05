Zahir on bänd, mis endast väga tihti teada ei anna. See Tallinna mürarokibänd on tegutsenud 90ndate algusest, aga «What Noise?» on nende tegelikult alles teine stuudioplaat. Ja ka stuudioplaat on selle kohta natuke valesti öeldud, sest tegemist on proovisaali live-salvestusega.