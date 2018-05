Tunneli lõpus paistab tupik?

Soome kirjaniku Elina Hirvoneni (sünd 1975) romaani «Kui aeg saab otsa» (2015) luuserist ja ökoeetikust peategelane valib viimase tee. Ta on seisukohal, et kaasaja lääne kultuur pole midagi muud kui «suur hedonistlik performance» (lk 146) ning ainuke õiglane viis otsustamaks selle üle, kes väärib õigust elada, on usaldada juhust. «Ärge valige oma ohvreid. Muretsege relv ja tapke need, kes ette satuvad. Tehke see kiiresti ja tulemuslikult, vältides asjatut kannatust» (lk 132).