Täna õhtul avatakse Veneetsia arhitektuuribiennaalil Eesti paviljon

«Veneetsia Biennaal on eesti kunstnike ja arhitektide jaoks oluline võimalus rahvusvahelises diskussioonis kaasa rääkida,» ütles kultuuriminister Indrek Saar. Eesti paviljoni kommenteerides ütles Saar, et monumendid ja mälu sobitub teemana väga hästi Eesti juubeliaastaga. «Märgiliste ruumiliste objektide mõju on küsimus, mis ületab arhitektuurivaldkonna ja ühe rahvuse piirid. Euroopa jaoks on mäletamine ning ruumilise keskkonna kvaliteet võrdselt olulised teemad. Kuivõrd ja kuidas on nad poliitiliselt määratletud, sellest rääkimine aitab meil iseendast paremini aru saada,» lisas Saar.