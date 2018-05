Filmisaade: kuidas fašism Euroopas pead tõstab

Täpselt täna, 25. mail 41 aastat tagasi (1977) linastus kaugel kaugel galaktikas ehk USAs film «Tähesõjad: osa IV – Uus lootus», mis pani alguse võimsale filmifrantsiisile. Ja 25. mail 2018 jõudis kinno film «Solo: Tähesõdade lugu», mis peaks andma vastuse järgmistele küsimustel. Kas Han Solo ikka tulistas esimesena? Ja misasi on Kesseli rada ja kuidas saab seda teha alla 20 parseki, arvestades, et parsek on tegelikult pikkus-, mitte ajaühik?

Samal ajal meie galaktikas: Ungari film «Jupiteri kuu» ei räägi nimest hoolimata üldse kosmosest. Kornél Mundruczó film linastus eelmise aasta Cannes’i filmifestivali põhiprogrammis ja seal uurib ta, kuidas Ungarist on korraga saanud selline fašistlik riigike, nii et endal ka paha vaadata. Budapesti, linna mida ma väga armastan, oskab ta ka kuidagi eriti vastiku nurga alt näidata. Mul on tunne, et kodumaal teda selle filmi eest eriti ei armastata.