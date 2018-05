Tähesõjad pöörduvad julgelt juurte juurde

Tänu vastuvõtlikus eas saadud mõjutusele olen siiamaani andunud «Tähesõdade» fänn, ehkki see on iga aastaga järjest keerulisemaks osutunud. Ma ei taha väita, nagu oleksin vahepeal vaimselt oluliselt küpsenud, aga asi on selles, et viimased filmid on osutunud millekski selliseks, et nende südamepõhjast kiitmine ohustab ajakirjanikult eeldatavat objektiivsust olulisel määral.