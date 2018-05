Tähesõdade põhiküsimus saab vastuse

See on: misasi on Kesseli rada (originaalis «Kessel run») ja kuidas saab seda teha alla 12 parseki, arvestades, et parsek on tegelikult pikkus-, mitte ajaühik? Saagale alguse pannud filmis nimelt hoopleb Han Solo Mos Esley kosmosesadama baaris laeva rentida sooviva Luke Skywalkeri ja Obi-Wan Kenobi ees, et tema Millennium Falcon on selleks võimeline. See kõlab umbes nii, et Usain Bolt jooksis 100 meetrit alla 100 meetri.