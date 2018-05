Eesti Vabariigi 101 aastat ja 101 suurkuju jõudsid raamatusse

Raamatus on 101 lugu 101 mõjukast inimesest, kes on Eesti Vabariigi elu ja inimesi saja ja ühe aasta jooksul kujundanud. Neid kõiki võib autorite sõnutsi nimetada suurkujudeks, kuigi mõnigi raamatu kangelane on Eesti ajaloos pigem antikangelane ja mõni polegi päriselt elanud inimene (või üldse inimene). Teoses kohtuvad Eesti Vabariigi loojad Hugo Kuusner ja Konstantin Päts, kindralleitnant Lembit Pärn ja standartenführer Alfons Rebane, nõukogude võimu teostajad Boris Kumm ja Nikolai Karotamm, saatejuhid Vahur Kersna ja tädi Ruth, poliitikud Andrus Ansip ja Edgar Savisaar, samuti Mart Kadastik, Anu Saagim ja Kelly Sildaru ning väga paljud teised.

