Neljapäeval toimub läti luuleklassiku tõlkekogu esitlus

«Knuts Skujenieks on unikaalne ilming läti kirjanduses,» on raamatu järelsõnas öelnud Guntars Godiņš. Skujenieksi loomingut on tõlgitud väga paljudesse keeltesse. Äsja ilmus tema teine ingliskeelne luulekogu «All I Have Is Words» (Tõlkija Margita Gailitis. Guernica Editions, 2018).