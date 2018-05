Tallinna graafikatriennaali näitust Kumus on huvitav vaadata, see toob tänasesse päeva midagi kõigist nendest aastate jooksul toimunud sündmustest: alates hästi säilinud plakatite, märkide ja reklaamlehtede kollektsioonist ning lõpetades seltskonnafotodega, millel õnnelikud laureaadid kaamerale naeratavad. Näitusesaalis on kunstimuuseumi kogudes olevad, preemiaid saanud tööd.