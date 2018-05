Flo Kasearu - kunstimaailma kriitik või jäljendaja?

Näitus «Aia auk» mõistmise võti asub Flo Kasearu Majamuuseumi kestusprojekti idees ja potentsiaalis. Kõnealuse projekti algatas kunstnik 2013. aastal ning see on samaaegselt nii kunstniku kodu kui ka teoste arhiiv, stuudio ja näitusepaik. «Aia auk» esindab tavapärasele esemete kogumile fikseerunud staatilistele museaalidele vastanduvat muunduvat majamuuseumi. Objektid siin kinnitavad igapäevaelu praktilisi vajadusi. Märksõnadeks on aiauuendus või ka katusevahetus, vormistatuna kunstikeelde.