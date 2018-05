Kris Lemsalu esindab Eestit 58. Veneetsia kunstibiennaalil

Lemsalu kavatseb näitusega luua üheaegselt reaalse ja muinasjutulise fantaasiamaailma, kaasates protsessi erinevaid rahvusvahelisi muusikuid ja performance’i kunstnikke, kellest mitmega on ta ka varem koos töötanud. Loodud keskkonna eesmärk on luua terviklik emotsionaalselt laetud installatsioon, milles iga vaataja saaks ka ise osaleda. Näituseprojektiga hakkab töötama rahvusvaheline kuraatorite ja kirjutajate tiim.

«Oma varasemates teostes olen ma kujutanud liiga palju surma, mida on mind ümbritsevas maailmas niigi palju,” kirjeldab Lemsalu oma plaane Veneetsia paviljoniks, «ja kuigi võib olla naiivne mõelda, et ma sellest teemast nii lihtsalt lahti saan, teen vähemalt proovi vaataja naerma panna. Seda enam, et surm kannab Veneetsias nii või teisiti karnevalimaski.»

Kris Lemsalu on omanäolise visuaalse keelega kunstnik, kes oma töödes kasutab kombineeritud tehnikaid ning võtteid keraamikast, installatsiooni- ja performance’i kunstist. Teoste käivitavaks jõuks on tihti isiklikud läbielamised ja lood, mille põhjalt loob kunstnik laiemaid üldistusi võimaldavaid misanstseene. Lemsalu on õppinud Eesti Kunstiakadeemias, Taani Disainikoolis ja Viini Kunstiakadeemias. Sel aastal pälvis ta riikliku kultuuripreemia esinemise eest Performa17 kunstibiennaalil New Yorgis, David Roberts Art Foundationi 10. aastapäeva sündmustel Londonis ja rahvusvahelise näitusetegevuse eest 2017. aastal. Eesti publik mäletab Lemsalut tõenäoliselt hästi Tallinna Kunstihoone 2016. aasta näituselt «Kaunitar ja koletis» (koos Tiit Pääsukesega, kuraator Tamara Luuk). Alates 2016. aastast saab Kris Lemsalu kunstnikupalka.

Žürii liige ja Berliini KW Kunstikeskuse juhataja Krist Gruijthuijsen toob välja, et Lemsalu kasuks rääkisid tema teoste omapärane visuaalkeel, töödes väljenduv sisemine põlemine, ning orgaaniliselt mõjuv kaasav kollektiivsus loomingus. Žüriid veenis eelkõige Lemsalu sügav kohatunnetus ja tema kavatsus luua paviljoniruumist ja selle kontekstist lähtuv ning sellesse loomulikult sulanduv tervikteos.

2019. aastal leiab Eesti paviljoni näitus aset uues asukohas – Giudecca saarel, mis asub mõneminutilise sõidu kaugusel biennaali keskusest Giardinist. Giudeccal on asunud ja asub praegugi palju tööstushooneid, Eesti paviljoni näituseks kohandatakse ruumid endises paaditehases. Giudecca saarel toimusid 2017. aasta kunstibiennaali ajal Islandi, Portugali, Keenia ja Helsingi ülikooli paviljonide näitused.

Veneetsia biennaali Eesti paviljoni konkursile laekus sel aastal kuus projekti. Erandkorras kutsus žürii seekord kaks kunstnikku oma projektidega teise vooru edasi töötama. Kahe projekti põhjal selgitas välja võitja žürii, kuhu kuulusid Berliini KW Kunstikeskuse juhataja Krist Gruijthuisen, Soome kunstikeskuse Frame kuraator Taru Elfving ja Riia kim? Kaasaegse Kunsti Keskuse juhataja Valentinas Klimašauskas, Kultuuriministeeriumi esindaja Maria-Kristiina Soomre, KKEKi nõukogu liikmed Kaido Ole, Sirje Helme ja Rael Artel ja KKEKi juhataja ja Veneetsia biennaali Eesti paviljoni komissar Maria Arusoo.

1895. aastast toimuv Veneetsia kunstibiennaal on vanim ning suurim rahvusvaheline kunstifoorum. Eesti osaleb oma paviljoniga Veneetsias alates 1997. aastast, seega on 2019. aasta paviljon järjekorras kaheteistkümnes. 58. rahvusvaheline Veneetsia kunstibiennaal toimub 11.05 - 24.11.2019, rahvusvahelise näituse peakuraatoriks on Londoni Hayward galerii direktor Ralph Rugoff.

Eelmisel Veneetsia kunstibiennaalil esindas Eestit Katja Novitskova näitus «Kui sa vaid näeksid, mida ma su silmadega olen näinud» (kuraator Kati Ilves) Palazzo Malipieros, mille edasiarendust on 10. juunini võimalik näha Kumu kunstimuuseumis.