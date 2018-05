Kalana Saund korraldab sel laupäeval Tallinnas eelfestivali

Superstar & Star on Ameerika Ühendriikides tegutsev kodudisko ja glamuurse lo-fi-funki kuningas, kelle muusikat on välja andnud festivali Kalana Saundi taga seisev Eesti plaadifirma Porridge Bullet. Kariibi juurtega vokalisti ja tantsijat Superstar & Stari toetab laval muusikaliste taustadega inglasest tantsumuusikasepp Tapes.

Teine peaesineja, PLO Man, on Berliinis pesitsev DJ ja produtsent, kes on andnud oma nägemusega uue hingamise deep house muusikale. Plaadifirma Acting Press boss on kõrgelt hinnatud ja ekstraklassi maitsega DJ ning astub EKKMis üles tunde kestva maratonsetiga.