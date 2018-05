Baleriin Luana Georg lõpetab täna oma särava solistikarjääri

Luana Georg on lõpetanud Tallinna Balletikooli 1993. Ta on tantsinud Eesti Rahvusballeti trupis aastail 1993–1994 ja on olnud samas solist alates 1999. aastast. Georg on pälvinud mitmeid auhindu: Klaudia Maldutise nimeline preemia (2001), Philip Morrise tantsuauhind (2000, 2002), Eesti teatri aastaauhind (2004 ja 2016), Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore kultuuritegelase preemia (2007), ERGO tantsuauhind 2011.