Eesti Arhitektide Liidu aastapreemiale esitati tänavu rekordarv kandidaate

«Väikeobjekti kategoorias võib sel aastal märgata tavapärasest enam noori autoreid, mis on hästi positiivne suundumus,» sõnas EALi president Katrin Koov. «Mõlema preemia kandidaatide hulgas on tase kõrge ning see annab kindlust, et Eesti arhitektuuris on olemas nii innovaatilisust kui ka kogemusi ning need on omavahel hästi tasakaalus.»