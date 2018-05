Sel nädalavahetusel toimub festival-suvekool «Jõhvi akordion»

2. juuni kell 14.30 «Helid maa all» Henri Zibo (akordion, klassikatäht 2014) ja Mikk Langeproon (akordion) Eesti Kaevandusmuuseumi käikudes. Mikk Langeproon ja klassikatäht Henri Zibo kutsuvad publiku maa-alustesse kaevanduskäikudesse. On põnev kuulata, kuidas kaks noort akordionivirtuoosi käikudes pilli mängides liiguvad, kuidas helid maa all kõlavad, kuidas käikudes kaugenevad ja lähenevad. See on ainulaadne kogemus – sellist elamust pakub vaid Ida-Virumaa! Kavas: M. Mussorgski katkend tsüklist «Pildid näituselt», katkend P. Tšaikovski balletist «Pähklipureja», O. Pane «Kõrvalepõige ja tango».