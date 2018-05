Tänavune Pärnu Muusikafestival on avalöögiks Eesti Festivaliorkestri kontserdile BBC Promsil

Pärnu Muusikafestival on rahvusvaheliselt tunnustatud klassikalise muusika festival Eestis, mis ühendab Järvi Akadeemia ehk õpitoad muusikutele, kõrgetasemelise kontsertprogrammi ja Eesti Festivaliorkestri kontserdid.

Pärnu Muusikafestivali kunstilise juhi Paavo Järvi sõnul on Eesti 100. juubeli tähistamine suvises Pärnus sümboolne nii Eestile kui Järvide perekonnale. «Enne riigist lahkumist, aastal 1980, kogunes meie perekond siin igal suvel,» ütles Paavo Järvi. «Samuti on märgilise tähtsusega, et Eesti iseseisvus kuulutati välja just Pärnu Endla teatri rõdult. Pärnu Muusikafestival on võimalus pöörduda oma juurte juurde, tutvustada väliskülalistele meie riigi kultuuri ning inspireerida ja toetada järgmiste põlvkondade muusikuid.»

Pärnu Muusikafestivali avakontserdil, 5. augustil Pärnu Kontsertmajas, esitab Tallinna Kammerorkester Neeme Järvi juhatamisel Heino Elleri viis pala keelpilliorkestrile ja Rudolf Tobiase Nokturni (Ööpala). Solistina astub üles Eestit sel aastal Eurovisioonil esindanud Elina Nechayeva.

7. augustil, Veljo Tormise sünniaastapäeval juhib Kristjan Järvi sõprade ansamblit, tutvustades publikule uut vaatenurka klassikalisele muusikale. Solistidena astuvad üles Kadri Voorand ja Liisi Koikson esitades Veljo Tormise kui ka Kristjan Järvi loomingut.

10. augustil toimub Järvi Akadeemia lõppkontsert, mis võtab kokku festivali jooksul toimunud muusikute õpitoad ja meistriklassid.

Paavo Järvi dirigeerimisel saab 8. augustil Eesti Festivaliorkestri esituses kuulata Arvo Pärdi 3. sümfooniat ja Jüri Reinvere uudisteose maailmaesiettekannet, pealkirjaga «And Tired From Happiness, They Started to Dance». Solistina astub üles Elisabeth Leonskaja Griegi klaverikontserdiga.

Festivali lõppkontserdil, 11. augustil on publiku ees Paavo Järvi juhatamisel Eesti Festivaliorkestri ettekandes Sibeliuse viiulikontsert maailmakuulsa viiuldaja Midori esituses.

Tänavune Pärnu Muusikafestival on taaskord ava-akordiks Paavo Järvi Eesti Festivaliorkestri välisturneele. 13. augustil astub EFO Eesti esimese orkestrina üles maailma kõige mainekamal klassikalise muusika festivalil BBC Proms. Enam kui 5000 kuulajat mahutavas Londoni Royal Albert Hall’is tuleb ettekandele Pärdi kolmas sümfoonia- ja Griegi klaverikontsert Khatia Buniatišvili soleerimisel ning Sibeliuse viies sümfoonia. «Pärast BBC Promsi jätkame oma turneed, esinedes Euroopa ühes kõige uuemas kontsertmajas, milleks on Elbphilharmonie Hamburgis,» sõnas orkestri juht ja dirigent Paavo Järvi.

Pärnu Muusikafestival on Eesti üks hinnatuim klassikalise muusika festival, mis on kasvamas olulisimaks orkestrifestivaliks kogu Euroopas. Festival on toimunud aastast 2009 ning saavutanud oma kõrge taseme tänu Neeme Järvi ja festivali kunstilise juhi Paavo Järvi pühendumisele. Tänavuaastase Pärnu Festivali meediapartneriks on Eesti Meedia. Festivali kava saab vaadata: http://www.parnumusicfestival.ee/et