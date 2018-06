Filmiarvustus «Terminal»: väikesest Alice´ist sirgub verejanuline iludus

Arvustuse hea toon näeb ette, et visandaksin paari lausega filmi sisu, kuid ma ei saa, see kukuks segane välja. Filmi tegevustik, mis on üles võetud Budapestis, kulgeb unenäolisena, ja tegelased võivad küll tahta, kuid ei suuda väljuda. Nagu vahel uneski.

«Terminalis» on üritatud ühte loosse põimida Tarantino ja noir-filmide klassika. Iseenesest on tulemus kena kombo: juba on meelestki läinud ajad, mil naistel olid talje ja kontsad. Teisalt, vihjete kasutamine on peen kunst, mida selles filmis ei vallata. Nii on see pigem ümberjutustus kui vaimukas parafraseerimine.