Noored õhuakrobaadid tuuritavad sel suvel mööda Eestit

Tsirkust on Eestis tehtud juba tükk aega, ent professionaalse tsirkusekooli õppe saanuid võib veel vaid ühe käe sõrmedel lugeda. 2015. aastal SaSak Tsirkusekooli Soomes lõpetanud Grete Gross ja Lizeth Wolk asutasid oma trupi, Big Wolf Company oktoobris 2015. Sellest alates on nad astunud üles lavadel üle maailma, muu hulgas Taanis, Saksamaal, Türgis, Ühendemiraatides ja viimati ka Kongos. Sel suvel on nad aga otsustanud kodumaale keskenduda ja oma parima anda, et publik tsirkust armastama panna.