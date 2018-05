Juurikas. Loomad ja #metoo

USA avalikkust vapustavad üha rohkemad ahistamisjuhtumid. Laviini vallandas juhtum, kus Ohio osariigis elavale mehele haakis end sappa siga, kes jälitas meest koduukseni ning tegi järjekindlalt siivutuid lähenemiskatseid. Kohtuvälise kokkuleppe korras maksis sea omanik mehele 20 000 dollarit. Lugu on leidnud laialdast vastukaja. Järjest rohkem mehi on julgenud välja tulla traumeerivate juhtumitega, kus neid on ahistatud mets- või koduloomade poolt.