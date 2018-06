Vikerkaar loeb. Vahepealsete osade viletsus

Romaaniga „Nekroloogiklubi“ ei jõua Argentina kirjanik Marcelo Birmajer eesti keelde päris esimest korda – aastal 2013 ilmus temalt Eva Kolli ja Mariliin Vassenini tõlkes jutukogumik „Abielumeeste lood“. Kui vaadata tema teoste loetelusid Wikipedias, on selgelt tegu ülimalt viljaka autoriga: nii romaane kui ka jutukogusid näib Birmajer olevat kirjutanud angroo, kiirusega keskeltläbi üks romaan ja/või jutustus/jutukogu aastas, mistõttu kõigest pisut pealt viiekümnesel autoril on neid muljet avaldavalt, paarikümne ringis mõlemaid. Lisaks stsenaariumid, näidendid jmt. Kvantiteet seega on olemas.