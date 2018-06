Ivo Schenkenbergi nime kuuldes meenub rahvale musta riietunud mõõgamees, kes on juba lapsest saadik pidanud kuulama oma poolvenna Gabrieli targutusi ning kelle jõud ja võim on tema vangitorn. On ka üldtuntud, et selle 49 aastat tagasi valminud Eesti ühe kuulsaima mängufilmi stsenarist oli Arvo Valton.